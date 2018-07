Trolley abbandonato nei pressi del teatro Ariston a Gaeta: falso allarme

Si è rivelato un falso allarme la valigia abbandonata a Gaeta. Misure di sucurezza erano scattate per un trolley trovato nei pressi del teatro "Ariston". L'intervento dei carabinieri che hanno chiesto l'ausilio anche degli artificieri in nottata ha decretato che si trattava solo di una vecchia valigia.

A dare l'allarme una donna che vive in un appartamento attiguo alla struttura e ha notato la val

La zona era stata isolata per consentire le verifiche del caso ai militari, mentre all'interno del teatro si stava comunque svolgendo il saggio di una scuola di danza. Evacuato un palazzo in vico Loggia, proprio dove è stata trovata la valigia, insieme ad alcune cassette di plastica che però sono state lasciate in strada da una donna che lo ha riferito ai carabinieri. Il trolley, di colore rosso, secondo alcune testimonianze sarebbe stato lasciato da un uomo.



In città c'è uno degli obiettivi sensibili presenti in provincia di Latina, considerato che Gaeta ospita una base della Nato.

Luned├Č 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2018 07:44



