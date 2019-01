Tribunale, pendenze cresciute del 64% e prescrizioni record, il triplo di Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le difficoltà nell'amministrazione della giustizia sono dovute prima di tutto alla mancanza di strutture, uomini e mezzi. E' questo l'incipit con il quale si apre la relazione del presidente della Corte di Appello di Roma in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario e che ben si adatta alla situazione della provincia di Latina della quale si parla, numeri alla mano, proprio in questa relazione. Nero su bianco il presidente Luciano Panzani ha riproposto i dati di un Tribunale abbastanza vicino al collasso con un settore penale con elevato numero delle pendenze processuali e un indice di ricambio non positivo, oltre all'elevato numero di definizione di procedimenti per intervenuta prescrizione. Anche l'analisi dell'arretrato sui ruoli del contenzioso civile e sui procedimenti pendenti non è incoraggiante: lo studio ha preso in esame in particolare la percentuale di procedimenti aperti da più di tre anni e se nel Tribunale di maggior peso, quello di Roma, il numero di procedimenti pendenti ultratriennali rappresenta il 25% della pendenza complessiva, a Latina tale percentuale è del 50,6%.Nel palazzo di giustizia pontino, rileva la relazione, dalla inadeguatezza della pianta organica, si aggiungono i problemi connessi alla presenza di una forte criminalità organizzata». Gli ultimi adeguamenti (organico aumentato di una unità) non sono stati chiaramente sufficienti.«Ma l'elevato carico del lavoro - si sottolinea - appare eccessivo rispetto alla pianta organica». Anche nel settore delle procedure esecutive mobiliari e immobiliari la situazione appare poco felice: sono infatti pendenti 3.209 esecuzioni immobiliari che rappresentano quasi il 14% del totale nel Lazio, alle quali si aggiungono 1530 fallimenti, il 16% del totale. Le iscrizioni di nuovi procedimenti all'ufficio Gip/gup nell'ultimo biennio a Latina sono diminuite del 33% mentre il dato sulle definizioni mostra una riduzione del 30% così come appare particolarmente elevato il valore dell'indice di ricambio, il che significa che le definizioni, seppur ridotte, sono state comunque superiori alle iscrizioni.Al 30 giugno scorso erano comunque 16.894 i fascicoli pendenti presso l'ufficio Gip/gup e per quanto riguarda le definizioni per prescrizione, dai dati comunicati dagli uffici, emerge come a piazza Buozzi sono il 13,7% del totale. I numeri dell'entità dei dibattimenti in Tribunale mostrano piccoli incrementi nell'incremento con l'iscrizione di nuovi procedimenti, andamento comune in quasi tutti i tribunali del distretto anche se il risultato è frutto di flussi diversificati. Tutti tranne Frosinone aumentano le pendenze come conseguenza diretta del minor numero di definizione dei procedimenti che a Latina segna un +64% e vanifica, proprio a Latina, gli incrementi delle definizioni (quasi il 10% in più). Allo stato attuale sono 13.721 i procedimenti pendenti, dato che fa classificare il nostro Tribunale tra quelli in particolare sofferenza: lo smaltimento dell'arretrato necessiterebbe di ben quattro anni. E anche il tasso di definizioni per prescrizione è preoccupante nei processi monocratici è preoccupante: rappresenta il 42% dei definiti (quando a Roma è al 4%). E nel collegiale suppur al 14% è sempre molto peggio del 4% della Capitale. «Il quadro relativo all'attività dibattimentale - si legge nella relazione - non consente valutazioni ottimistiche. Tutti i Tribunali non riescono a pareggiare i flussi in entrata ed in uscita ma le pendenze sono elevate soprattutto a Roma e Latina con un tasso di prescrizioni significativo». L'ennesima impietosa fotografia di una giustizia che procede a stento per mancanza di mezzi.