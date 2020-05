Persone in attesa all’esterno del Tribunale di Latina e avvocati impossibilitati a consultare gli atti dei procedimenti, quasi un centinaio di professionisti o loro collaboratori in fila all’aperto davanti all’ufficio notifiche di via Ezio, totale assenza di un sistema telematico per interloquire con il giudice di pace. E’ stata una ripartenza complicata quella della giustizia nel capoluogo pontino e i prossimi giorni, con le numerose udienze sia preliminari che dibattimentali, promettono di essere ancora più caotici. Tanto da decidere di apportare qualche correttivo alle più recenti disposizioni con provvedimenti che in qualche modo allarghino le maglie delle restrizioni causate dal Coronavirus e consentano agli avvocati di lavorare.

Il Tribunale di Latina è ripartito: accessi limitati e in aula vietato sedersi

Se ne è discusso ieri mattina nel corso di un incontro richiesto proprio dall’Ordine degli avvocati al quale hanno partecipato, oltre al commissario straordinario dell’organismo forense Giacomo Mignano e al sub commissario per il settore penale Francesca Roccato, il presidente del Tribunale Caterina Chiaravalloti, il suo vicario Antonio Masone e il dirigente delle cancellerie. Nella biblioteca del palazzo di giustizia i rappresentanti delle toghe pontine hanno sottolineato l’insostenibilità della situazione e l’impossibilità di lavorare con le attuali regole visto che nei prossimi giorni e nelle prossime settimane il numero di udienze è destinato ad aumentare e con esso le difficoltà. “Le limitazioni attuali – spiega Mignano – non consentono di svolgere adeguatamente l’attività preparatoria alle udienze, in particolare la consultazione dei fascicoli nelle cancellerie: questo significa ledere il diritto alla difesa”. Apportare correttivi non è semplice soprattutto quando una parte consistente dei dipendenti del Tribunale – una cinquantina su circa 150 – attualmente è in smart working e da casa non ha accesso ai fascicoli mentre addirittura l’Ufficio del giudice di pace non dispone del sistema informatico quindi per depositare qualsiasi atto è necessario recarsi presso la sede di via Vespucci. Il presidente del Tribunale ha recepito le istanze degli avvocati così tra oggi e domani dovrebbe essere predisposto un nuovo decreto che dispone l’apertura di altri due sportelli – oltre ai due già operativi – nell’ufficio notifiche di via Ezio; l’ampliamento dell’orario e del numero di accessi presso le cancellerie del Tribunale consentendo a coloro che devono depositare atti o appelli di entrare senza essere conteggiati nei dieci accessi consentiti al giorno; l’istituzione di un presidio con una persona fissa presso il giudice di pace per ricevere gli atti visto che i semplici appuntamenti telefonici rischiano di determinare la scadenza dei termini. “La situazione è davvero insostenibile per una categoria già pesantemente penalizzata dal blocco delle attività – spiega Mignano – ma da parte dei vertici del Tribunale abbiamo trovato disponibilità ad apportare correttivi per facilitare lo svolgimento delle udienze in queste settimane visto che il loro numero aumenterà ed è necessario garantire agli avvocati di svolgere appieno il loro lavoro avendo gli atti a disposizione”.

