Triathlon, positivo al doping e sospeso atleta di Latina. La società: «Un incidente»

Un atleta tesserato con la Asd Latina Triathlon è stato sospeso in via cautelare dalla prima sezione del Tna - il tribunale nazionale antidoping - in accoglimento dell’istanza proposta dalla procura nazionale.L'atleta Emilio Berti è stato riscontrato positivo alla sostanza Clenbuterolo a seguito di un controllo disposto dalla "Nado Italia" al termine della Manifestazione “Triathlon Olimpico”” svoltasi a Marina di Grosseto il 15 settembre 2018.«La dirigenza - spiegano dall'Asd Latina Triathlon - sta procedendo agli approfondimenti del caso e segue gli sviluppi della vicenda con attenzione. Emilio ha spiegato che si è trattato di un incidente del tutto involontario: affetto da bronchite, ha assunto un farmaco su prescrizione medica senza pensare agli effetti che esso avrebbe potuto avere. Questi i termini della vicenda che ci sono stati spiegati dall’atleta direttamente e che lo stesso avrà modo di rappresentate nelle sedi opportune, affinché la giustizia sportiva faccia il suo corso con piena cognizione del caso».La società afferma, inoltre, che «è, e sarà sempre, al fianco delle autorità che tutti i giorni si adoperano per sconfiggere la piaga del doping» e che chiunque sbagli «è giusto che paghi» ma «conosciamo Emilio per essere atleta serio, che si cimenta nella triplice disciplina da puro amatore, come tutti i nostri tesserati, nei ritagli di tempo tra il lavoro e la famiglia con immani sacrifici e fatiche. Attendiamo quindi con tranquillità l’esito del procedimento in corso, confidando nell’equilibrio della giustizia sportiva, che saprà proporzionare l’eventuale provvedimento al caso di specie».