Latina, treni in tilt, sabato mattina da incubo sulla Roma-Napoli

Sabato mattina da incubo per i pendolari della provincia di Latina. Forti ritardi e circolazione in tilt sulla tratta Roma-Napoli a causa dei danni per il maltempo in Campania e per un guasto tecnico a Campoleone.

Prima un telone trasportato dal forte vento è finito sulla linea elettrica fra Villa Literno e San Marcellino provocando ritardi fino a 80 minuti per i treni in viaggio sulla Napoli-Formia: il traffico ferroviario è rimasto sospeso dalle 8.20 alle 9:40, con ripercussioni su tutta la linea.



Poi un guasto agli impianti di circolazione nella stazione di Campoleone, dalle 8:45 ha paralizzato il traffico ferroviario sia sulla Roma – Napoli, via Formia, che sulla Roma – Nettuno. La circolazione è ripresa dopo circa quaranta minuti, dopo l'intervento dei tecnici Rfi. © RIPRODUZIONE RISERVATA