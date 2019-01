Treni, per un guasto sulla Roma-Formia ritardi fino a 120 minuti

Disagi per i pendolari questo pomeriggio sulla tratta Roma-Latina-Formia. I treni da e per Roma sono in forte ritardo per un guasto a un convoglio tra le stazioni di Sezze e Latina. Nelle stazioni vengono annunciati ritardi in direzione sud fino a 120 minuti.



Non va meglio ai pendolari in auto. Astral Infomobilità comunica che il traffico è rallentato sulla via Pontina per un cantiere in movimento di lavori di ripristino del manto stradale tra Pomezia Nord e Castel Romano in direzione dell’Eur. © RIPRODUZIONE RISERVATA