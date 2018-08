Treni, guasto sulla tratta Roma-Napoli a Priverno: ritardi di 120' e cancellazioni

di Sandro Paglia

Giorno da incubo per i pendolari e viaggiatori sulla tratta Roma-Formia. I treni provenienti da sud sono stati bloccati a Priverno-Fossanova, mentre quelli che arrivavano da Roma sono stati bloccati a Latina per un guasto alla linea elettrica aerea tra Priverno e Sezze. A quanto riportano alcuni addetti il guasto si sarebbe verificato intorno all'una e quarantacinque della notte quando era in transito un Intercity che avrebbe tranciato i cavi per circa duecento metri. A quel punto i treni sulla Roma-Napoli sono stati bloccati nelle due stazioni per consentire la riparazione.



Da questa mattina si registrano ritardi importanti che - secondo l'ultimo aggiornamento di Rfi sono di circa 120 minuti. «E' stato riprogrammato il servizio ferroviario con cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso per i treni a lunga percorrenza via Cassino - spiega Rfi Infomobilità - Sono stati attivati da Trenitalia servizi sostitutivi con autobus fra Priverno e Latina. Prosegue l’intervento dei tecnici di RFI».

Marted├Č 28 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:15



