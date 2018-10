Treni: cantieri sulla linea Roma-Formia-Napoli, bus sostitutivi tra Priverno e Minturno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cantieri aperti dalle 22.30 di mercoledì 31 ottobre alle 20.30 di domenica 4 novembre, per la realizzazione di un nuovo ponte ferroviario sul canale Portella, in prossimità di Monte San Biagio, sulla linea Roma – Formia – Napoli.Per consentire l’operatività dei cantieri, sarà modificato il programma di circolazione dei treni della linea FL7 Roma –Formia –Napoli. I treni regionali faranno capolinea a Priverno e a Formia. Da Priverno a Minturno la mobilità sarà garantita da Trenitalia (Gruppo FS) con un servizio di autobus sostitutivi. I treni della lunga percorrenza viaggeranno sul percorso alternativo via Cassino.«Si tratta di una nuova e moderna travata a doppio binario con luce netta di 3.000 metri - spiegano da Rete ferroviaria italiana - Imponenti e complesse anche le opere murarie, con spalle fondate su maglie di micropali. Il varo sarà effettuato per fasi e avverrà con traslazione laterale, utilizzando moderni carrelloni gommati. Saranno oltre 100 le maestranze impegnate nei lavori». L'investimento è di 7 milioni di euro.Le modifiche alla circolazione e gli orari dei bus sostitutivi, sono già consultabili su trenitalia.com Gli autobus faranno le fermate nei piazzali antistanti le stazioni ad eccezione di Itri (fermata Cotral su Piazzale Padre Pio) e Formia- Gaeta (fermata Cotral su Molo Vespucci).«Il programma di ammodernamento, ultimato in anticipo rispetto ai tempi previsti, oltre ad innalzare la regolarità e l’affidabilità del servizio, riclassifica la linea in categoria D4, la massima possibile. Con l’innalzamento alla categoria superiore, fra Roma e Formia potranno transitare anche treni con carichi pesanti senza limitazioni di velocità e quelli per il trasporto di merci eccezionali».