Treni bloccati tra Roma e Napoli: stazione evacuata per uno zaino sospetto a Latina Scalo

I treni sono stati bloccati e la stazione ferroviaria di Latina Scalo è stata evacuata per la presenza di uno zaino sospetto lasciato sull'Intercity 590 proveniente da Napoli e diretto a Milano, ora fermo sul primo binario.

Secondo le prime informazioni si tratterebbe di uno zaino con del nastro isolante intorno, lasciato stando alle testimonianze raccolte da uno straniero. Le persone che erano sul treno sono state fatte scendere e lo scalo evacuato per precauzione dai carabinieri. Stanno intervenendo gli artificieri della polizia.

Si attende l'arrivo degli artificieri per la verifica del contenuto dello zaino. Per adesso la circolazione da Roma per Napoli e viceversa è bloccata, nel piazzale della stazione si trovano centinaia di persone.



