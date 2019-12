Tremila sardine in piazza a Latina, tra Bella Ciao e l'inno nazionale

«Siamo tremila stasera in piazza a Latina». Così uno degli organizzatori del flash mob organizzato nel capoluogo pontino ha salutato la folla che si era radunata alle 19 davanti all'Intendenza di Finanza in Piazza del Popolo. Un numero lontano dalle seimila persone che si erano date appuntamento a Bologna dando il via agli eventi in tutta Italia ma che per il capoluogo pontino è secondo i ragazzi che hanno organizzato l'appuntamento un buon risultato. In apertura è stato ricordato il giovane di Aprilia, Roberto Fiorentini, morto pochi giorni fa improvvisamente a Washington negli Usa: «Sarebbe stato orgoglioso di noi». Poi tra un intervento e l'altro la folla ha intonato prima Bella Ciao, poi l'Inno di Mameli. Da Bologna era arrivato Lorenzo Donnoli, che con Mattia Santori è uno dei ragazzi bolognesi che ha dato vita al movimento delle "sardine".

Ultimo aggiornamento: 20:24

