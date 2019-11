Tregua del maltempo, riaperte le strade. Danni ingenti, oggi attese altre piogge: criticità arancione/Aggiornamenti in diretta

Aggiornamento delle 8.15

Il maltempo ha concesso una tregua da ieri sera e ha consentito a vigili del fuoco e volontari di ripristinare i passaggi delle strade che erano chiuse, a cominciare dall'Appia. La viabilità al momento è regolare in tutta la provincia. Comincia la conta dei danni, mentre la giornata odierna sarà caratterizzata ancora da forti piogge - secondo le previsioni - e l'allerta per criticità idrogeologica è di livello arancione. Particolarmente colpito il Lido di Latina, con danni a stabilimenti balneari e case private.

Aggiornamento delle 21.45

Tre alberi di pino sono caduti sull'Appia tra le Migliare 48 e 49 - tra Pontinia e Sabaudia e la strada è chiusa al traffico. Riaperte, invece, la Pontina in direzione Roma e via Santa Maria tra Latina e Nettuno.

Aggiornamento delle 21

Soccorsa una persona disabile bloccata in casa in via Capri, al Lido di Latina (foto sotto). L'appartamento si stava allargando e il disabile rischiava di restare intrappolato.



Aggiornamento delle 20.

La situazione va normalizzandosi su tutto il territorio ma l'allerta resta elevata. Le previsioni di domani parlano di piogge diffuse ed intermittenti, a tratti associate a temporali, che potranno assumere le caratteristiche di nubifragi. Venti forti di Scirocco, attesi a oltre 10 nodi sotto costa. Mare mosso tendente ad agitato sia sotto costa che nelle isole Ponziane. Date le abbondanti precipitazioni e la saturazione idrica dei terreni la criticità idrogeologica è arancione.

Aggiornamento delle 19.40

Grossi problemi al Lido di Latina, il forte vento ha praticamente divelto e distrutto le strutture dello stabilimento "Tulum" e danneggiato i muri di alcune abitazioni. Pali e cartelli stradali caduti. L'energia elettrica è interrotta in alcune zone. Disagi in centro a Latina, dove Acqualatina segnala riduzione di pressione con possibile interruzione di pressione idrica.

Aggiornamento delle 19.30

Un cancello è "volato" in località Fontana del Prato, tra Cori e Norma. Strada interrotta

Aggiornamento delle 19

Domani scuole chiuse ad Aprilia. Albero caduto in una villa a via Tremiti al Lido di Latina.

Aggiornamento delle 18,48

La Pontina è chiusa in direzione Roma tra Latina e Aprilia a causa delle abbondanti piogge cadute. Si registrano allagamenti anche sulla Nettunense, zona di Campoleone, con auto bloccate sulla strada. Interrotta per i rami caduti anche la Sermonetana

Problemi per il maltempo a Latina, dove pioggia e vento stanno sferzando il capoluogo e dintorni. La situazione più seria in via Volturno, dove un albero è caduto su un'auto e stanno intervenendo i vigili del fuoco e i sanitari dell'Ares 118 . Due i feriti, per fortuna in modo non grave. Un grande spavento, una tragedia sfiorata e i commercianti della zona che segnalano come da giorni avessero denunciato che quell'albero stava per cadere. Stasera è finito su una Lancia Y. Trauma cranico per il conducente, tanta paura ma nessuna grave conseguenza per il passeggero.

Alberi sono caduti anche sulla strada per Borgo Santa Maria - a Latina - che è stata interrotta oltre che in Via Le Pastine, a Sermoneta, a via per Campoleone ad Aprilia, mentre a Latina Scalo ci sono dei rami pericolanti. A Terracina, invece, si registrano allagamenti in via Rosselli. Rallentamenti sulla linea ferroviaria Roma-Formia

Sotto osservazione il lago di Fogliano, per il quale c'è il rischio di esondazione nella zona di Capoportiere. A Gaeta danneggiata la copertura del mercato del pesce.

A Cori alberi pericolanti, in Via Tempio, a Pontinia in via Migliara destra, mentre ad Aprilia allagamenti diffusi in città, tra Via Gogna e Via dei Mille. La situazione è monitorata costantemente dalla sala operativa presso la Prefettura di Latina



Ultimo aggiornamento: 16 Novembre, 08:32

L'allerta meteo diramata dalla Protezione civile prevede condizioni meteo avverse e criticità per le prossime 24-36 ore.