Nell'ambito dei controlli sanitari sugli esercizi commerciali del territorio, i carabinieri della stazione di Formia e i militari del Nas di Latina hanno eseguito un'intensa attività ispettiva e sanitaria in diversi locali della zona. E in un ristorante in località Santa Croce, sull'Appia, alla periferia orientale di Formia, hanno scoperto evidenti irregolarità, subito sanzionate. Al termine dell'ispezione, i militari della stazione Formia e dei Nas del capoluogo pontino hanno sottoposto a sequestro ben trecento chilogrammi di carne di varia tipologia, del valore complessivo di circa mille euro.

Motivo del sequestro: la carne era sprovvista di informazioni relative alla provenienza e tracciabilità del prodotto. Il proprietario del ristorante, che è piuttosto frequentato, è stato sanzionato per 1.500 euro.

I controlli dei carabinieri e dei Nas sono proseguiti anche per verificare la regolarità delle condizioni sanitarie e amministrative di altri locali della zona, dove però non sono state riscontrate irregolarità che potessero far scattare nuove sanzioni.

Oltre all'efficace funzione svolta dai militari del Nucleo Antisofisticazioni Alimentari, c'è da sottolineare, in questo tipo di operazioni, anche il contributo importante dei carabinieri della stazione di Formia, che, già impegnati in altri servizi per la repressione della microcriminalità, la sicurezza del territorio e, in questi ultimi mesi, per il rispetto delle norme anti Covid 19, intensificano la vigilanza anche in altri delicati settori come, nel caso in questione, quello della ristorazione.

