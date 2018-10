Tre stranieri irregolari trovati in centro a Latina, avviate le pratiche per l'espulsione

Lunedì pomeriggio a Latina gli agenti della Squadra Volante congiuntamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine hanno controllato le persone che bivaccavano nei pressi di locali commerciali di via Emanuele Filiberto, all'angolo con via Macchiafava. Tre persone straniere erano senza documenti e sono state portate in Questura. Dopo il fotosegnalamento e gli accertamenti i tre sono risultati essere originari di Algeria, Tunisia e Marocco. Erano tutti irregolari e «sono stati posti a disposizione del locale Ufficio Immigrazione per le pratiche relative all’espulsione dal territorio nazionale. Uno di loro, il cittadino tunisino, 33enne, è stato trasferito al C.I.E. di Potenza per il successivo rimpatrio nel paese di origine».









All’esito dei controlli, sono stati effettuati 6 posti di controllo, sono state controllate 82 persone e 33 veicoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA