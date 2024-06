Tre incidenti in cinque ore: sei feriti, uno è gravissimo

Un altro giovedì da dimenticare sulle strade pontine, con tre incidenti stradali e sei feriti, tra cui una bambina e un uomo in condizioni gravissime. Il primo si è registrato intorno alle 9.30 all'altezza delle strisce pedonali tra via Carducci e corso Matteotti a Latina, dove una donna di circa 80 anni è stata investita mentre camminava a piedi, colpita da un'auto che l'ha fatta cadere e sbattere la testa sull'asfalto. Dopo esser stata inizialmente soccorsa dal conducente del veicolo e dai presenti, in pochi istanti sono arrivate un’auto medica e un’ambulanza con cui l'ottantenne è stata portata all’ospedale Goretti con un trauma cranico. Sul posto, insieme ai sanitari, anche i carabinieri. Poco prima delle 14 si è verificato un secondo incidente su via dei Monti Lepini, poco prima dell'incrocio con via Coletta: una Fiat 500L guidata da un uomo di 43 anni, in auto con sua figlia di circa 7, è finito fuori strada tra i rovi nel canale che costeggia la carreggiata. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato la fuoriuscita del mezzo, fatto sta che si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e di un'ambulanza del 118 per portare l'uomo in codice rosso al Goretti. Molto meno grave la bambina, che ha riportato solo una lieve ferita alla testa. A ricostruire la dinamica di quanto accaduto gli agenti di polizia locale, intervenuti con diverse pattuglie.

Ma non finisce qui: in quello stesso momento, un altro grave incidente si è verificato all'incrocio tra l'Appia e la Migliara 47, nel comune di Pontina. In questo caso, a scontrarsi sono state una Fiat 600 e uno scooter, con entrambi i mezzi che sono andati a schiantarsi contro il guard-rail. Ad avere la peggio l'uomo in sella alle due ruote, per il quale si è reso necessario l'intervento di un'eliambulanza, atterrata nei campi al fianco della strada e che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma in condizioni gravissime. Le altre due persone a bordo dell'auto, invece, sono state soccorse dai paramedici di due ambulanze del 118, trasferite una all'ospedale di Latina e l'altra al Fiorini di Terracina. A occuparsi dei rilievi e della viabilità, dopo che provvisoriamente a gestire il traffico sono stati i finanzieri di una pattuglia che si trovava a passare di lì, i carabinieri della stazione di Pontinia.