Travolto da un tir in via Romagnoli, ciclista gravissimo

Un ciclista è stato travolto da un mezzo pesante in Via Romagnoli. L'uomo stava attraversando la strada, all'altezza dell'edicola, dove sono presenti anche le strisce pedonali, ed è stato preso in pieno.

Da accertare le cause dell'incidente. Sul posto ci sono gli agenti della polizia locale di Latina, che stanno effettuando i rilievi; in supporto anche le pattuglie della squadra volante della questura. Il personale del 118 ha soccorso il ciclista e lo ha trasportato in codice rosso in ospedale. L'uomo però ha perso molto sangue ed è in condizioni gravissime.