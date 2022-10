Lunedì 31 Ottobre 2022, 08:52 - Ultimo aggiornamento: 09:02

Riverso a terra, ferito e abbandonato sul ciglio della strada, con accanto la sua bici distrutta sull'asfalto. Nessuna traccia invece del suo investitore, fuggito con il favore della notte e attivamente ricercato dai carabinieri. Una tragedia sfiorata quella avvenuta nella tarda serata di sabato nelle campagne della provincia pontina.

Lo scenario è quello della Migliara 48, nel territorio del comune di Pontinia, una strada buia percorsa ogni giorno e ogni notte in bicicletta da decine di cittadini stranieri che lavorano nelle aziende agricole della zona.

La vittima è infatti un giovane di nazionalità indiana, travolto e scaraventato nei campi mentre percorreva quei chilometri per raggiungere la sua abitazione. Intorno alle 23 è stato travolto da un trattore che percorreva la stessa strada nella sua direzione di marcia. L'urto violento con il mezzo agricolo lo ha scaraventato nel campo che costeggia la carreggiata e lì il ragazzo è rimasto fino all'arrivo dei soccorsi allertati da altri connazionali. Chi lo ha investito invece è fuggito un istante dopo aver provocato l'incidente, scappando a piedi nel buio delle campagne prima che sul posto sopraggiungessero le pattuglie dei carabinieri. La persona che era alla guida ha abbandonato il trattore sul luogo del sinistro e ha fatto perdere le sue tracce.

E' bastato un rapido controllo da parte dei militari per accertare che il mezzo era risultato oggetto di un furto commesso in una nota azienda agricola nel territorio di Sezze, a poca distanza dall'incidente, e ora sono attive su tutto il territorio le ricerche della persona che guidava il mezzo agricolo e che ha causato il ferimento del cittadino indiano. Rischia un'accusa di ricettazione e certamente una denuncia per omissione di soccorso. Intorno allo straniero, lasciato sul ciglio della strada, si è subito radunato un gruppo di connazionali, i primi a chiamare l'ambulanza e a prestare i primi soccorsi. Lo hanno assistito illuminandolo con le torce del cellulare fino all'arrivo dei sanitari, senza muoverlo per non rischiare di peggiorare le lesioni e le ferite dovute all'urto.

L'uomo è stato trasferito al pronto soccorso con un codice rosso, ha diverse fratture su tutto il corpo ed è stato ricoverato ma le sue condizioni non sono tali da fargli rischiare la vita. Le indagini sul caso sono ora affidate ai carabinieri del Norm della compagnia di Latina, che stanno cercando tracce utili per risalire alla persona che ha provocato il sinistro stradale e che probabilmente ha anche rubato il trattore. Fino a ieri le ricerche non hanno portato a risultati concreti ma sono tuttora in corso accertamenti in ogni direzione per identificare il responsabile.