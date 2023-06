Travolto da un'auto in via Mascagni, 70enne in ospedale

Travolto da un'auto mentre attraversa la strada, 70enne finisce in ospedale.

Investimento questa mattina in via Mascagni ad Aprilia. Una Fiat Panda condotta da un uomo ha centrato un anziano di circa 70 anni mentre attraversava la strada.

Il conducente dell'auto si è immediatamente fermato per allertare i soccorsi. Sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al ferito per poi trasportarlo in ospedale.

Presenti anche gli agenti della polizia locale di Aprilia per i rilievi di rito.

Disagi al traffico per oltre un'ora in via Mascagni.