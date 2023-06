Domenica 18 Giugno 2023, 09:53 - Ultimo aggiornamento: 09:55

APRILIA

Stava attraversando la strada sulle strisce quando è stato travolto da un'auto. Un 70enne di Aprilia ieri mattina verso le 10.30 è stato investito da un'auto in via Mascagni all'altezza dell'incrocio con via Salieri. L'uomo è stato centrato da una Fiat Panda condotta da un 50enne del posto. Il conducente dell'auto si è immediatamente fermato per prestare soccorso alla vittima e per allertare i soccorsi. Gli operatori del 118 sono stati allertati anche dalle persone che stavano transitando in quel momento in via Mascagni. L'anziano era visibilmente ferito alla testa e le sue condizioni, in un primo momento, avevano preoccupato i presenti. L'impatto è stato infatti violento, l'anziano è stato centrato e poi è finito contro il parabrezza dell'auto che è rimasto danneggiato dall'urto. I sanitari, a bordo di un'ambulanza giunta da Ardea, hanno prestato le prime cure in strada al 70enne. Poi lo hanno caricato sul mezzo e trasferito di corsa in ospedale. L'uomo è sempre rimasto cosciente e rispondeva agli stimoli. Sul posto sono poi intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Aprilia per i rilievi: hanno chiuso via Mascagni e deviato il traffico per circa un'ora. Sull'arteria, che collega la Pontina al centro urbano di Aprilia, si è registrato qualche disagio alla viabilità.Su via Mascagni, come in altre strade del territorio apriliano, persiste il problema legato alla velocità. Non è la prima volta, infatti, che si verificano episodi del genere. Incidenti e investimenti che negli anni hanno prodotto vittime e feriti. E dire che le amministrazioni comunali hanno anche tentato di risolvere questa criticità con l'installazione di diversi dissuasori lungo la strada. Un provvedimento che però non sembra aver portato benefici consistenti. In via Mascagni si continua a correre, di giorno e di notte. E si continuano a verificare incidenti. «È una situazione veramente al limite spiegano alcuni residenti su questa strada corrono come pazzi a tutte le ore. I dossi non attenuano la velocità degli automobilisti che spesso ignorano completamente i dissuasori, altre volte invece inchiodano pericolosamente. Via Mascagni è un lungo rettilineo ad alto scorrimento. Bisogna fare qualcosa, servono più controlli da parte delle autorità preposte».Alessandro Piazzolla