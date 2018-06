di Andrea Gionti

Sarà presentato domani (venerdì) alle 19,30 nella Sala Polivalente Umberto Terracini a Ventotene la XIV tappa “A Nuoto nei Mari del Globo”, evento che porrà i riflettori sul piano per l’accessibilità, una sfida per promuovere l’autonomia e l’integrazione delle persone con disabilità. Ospite speciale sarà Salvatore Cimmino, nuotatore diversamente abile del Circolo Aniene, che da sempre si adopera a favore dei meno fortunati per l’integrazione e l’assistenza e il superamento delle barriere architettoniche e sociali, che presenterà al pubblico la traversata che unirà a nuoto Ventotene a Ponza. Il nuotatore Cimmino all’età di 15 anni subì l’amputazione dell’arto inferiore a seguito di un tumore e a 41, dopo innumerevoli problemi fisiologici, sotto consiglio medico cominciò a nuotare. Non era mai stato in acqua prima di allora. Dopo otto mesi, il 15 luglio del 2006 compì la sua prima traversata senza l’ausilio di protesi performanti, Capri-Sorrento di 22 km. Subito dopo iniziò il suo “sciopero nuotando” per attirare l’attenzione sui problemi del mondo della disabilità. Nel 2007 organizzò il “Giro d’Italia a nuoto”, dove divenne atleta dell’Aniene. Nel 2008 prese parte in solitaria alla “Capri – Torre Annunziata” e successivamente alla “Capri – Napoli”, prova del campionato mondiale di gran fondo. L’anno successivo è nuovamente testimonial per “Il Giro d’Europa a nuoto”, 6 tappe fino a 40 km, tra cui lo Stretto di Messina, lo Stretto di Gibilterra, Capri-Napoli, lo stretto di Oresund, Capo Salvore-Trieste ed il Canale della Manica, dove conquistò il record italiano di tutti i tempi. Nel 2010 ha iniziato il tour “A nuoto nei mari del Globo-Per un mondo senza barriere e senza frontiere”, una nuova sfida per conquistare i mari dell’intero pianeta.













Gioved├Č 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA