Ci sarà anche il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, tra i nuotatori provenienti dall'Italia e dall'estero che parteciperanno il 18 e 19 luglio alla seconda edizione dello Swimming Paradise, l'attesa traversata di Serapo. Testimonial dell'evento Amaurys Pérez, l'atleta cubano naturalizzato italiano, campione di pallanuoto.Superati brillantemente gli esami medici previsti per le gare agonistiche, il sindaco Mitrano, con un passato da giocatore di pallanuoto, fece registrare nella precedente edizione un ottimo piazzamento arrivando 47esimo nella sua categoria al termine di una traversata di 3.500 metri.Prenderà parte, sabato 18 alle 10, alla Green Race (il miglio gaetano) con percorso a boe di 1.800 metri prospiciente la spiaggia Serapo e il giorno seguente si tufferà da Punta Stendardo per la Blu Race di 3.500 metri, il Classic Swimming Paradise, che costeggia il promontorio di Monte Orlando e si conclude a Serapo. Ringrazio gli organizzatori Roberto De Gennaro, Salvatore Sciolto e Domenico Capozzio - afferma Mitrano - per l'invito a partecipare anche quest'anno ad un appuntamento che avrà come scenario naturale uno dei luoghi più belli d'Italia e non solo. Non mi interessa il piazzamento quanto poter nuotare insieme agli altri nelle acque di Gaeta come a voler simbolicamente accogliere con un benvenuto originale quanti arrivano, magari per la prima volta, nella nostra città.