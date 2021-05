Trail runner cade e si ferisce al Circeo e due escursionisti dispersi sulla Semprevisa: salvati

Domenica impegnativa per il Soccorso alpino e speleologico del Lazio. Gli addetti del Cnas sono intervenuti in due distinte operazioni di soccorso. «La prima - spiegano sulla pagina istituzionale - sul Monte Circeo, dove un trail runner è caduto riportando un trauma importante alla spalla. L'uomo, di 38 anni e residente a Sesto San Giovanni in Lombardia, non era più in condizione di proseguire autonomamente e per questo è stato necessario l'intervento del 118 e del Soccorso Alpino».

Sul posto è giunta l'eliambulanza della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS e una squadra di terra della stazione di Latina del Soccorso Alpino. Dopo aver ricevuto le prime cure, l'uomo è stato posizionato sulla barella e prelevato dall'elicottero tramite verricello per essere elitrasportato a Roma in ospedale.



Il secondo intervento, sui Monti Lepini tra la provincia di Roma e quella di Latina, è iniziato nella prima serata di domenica ed è proseguito fino a notte fonda. «Due escursionisti, un ragazzo di 30 anni residente a Cisterna di Latina e una ragazza di 24 anni residente a Latina, durante un'escursione verso la vetta del Monte Semprevisa - chiarisce il Cnas - hanno perso l'orientamento e hanno richiesto aiuto senza però riuscire a dare informazioni specifiche sul proprio itinerario. Soccorso Alpino con delle unità cinofile, Carabinieri e gruppi di Protezione civile locale hanno dunque iniziato a perlustrare i vari itinerari presenti sul Semprevisa. Fortunatamente intorno alle 2 di notte la coppia, senza torce e con i cellulari scarichi, è stata ritrovata da alcuni volontari della Protezione civile e riaccompagnata a Bassiano dove aveva parcheggiato la propria automobile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA