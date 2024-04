Tragico incidente in moto ad Aprilia, muore un 41enne

Tragico incidente questo pomeriggio ad Aprilia, muore un 40enne. Il dramma si è verificato in via del Genio Civile e ha coinvolto una moto Honda e una Toyota Auris.

L'impatto è stato devastante. Ad avere la peggio è stato un 41enne del posto, deceduto sul colpo.

In via Genio Civile si sono portati gli agenti della polizia locale di Aprilia per i rilievi, gli operatori sanitari del 118 e una eliambulanza. Nonostante i soccorsi tempestivi, per il motociclista non c'è stato nulla da fare.

La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.