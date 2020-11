Tragica escursione, sull'Appia centauro si schianta contro un guardrail e muore

Era andato per una escursione in moto con altri amici centauri lungo le strade della Valle del Liri, ma quasi all'ingresso di Itri, sull'Appia, ha perso il controllo della sua Suzuki sbandando sulla destra e schiantandosi contro il guard-rail, rimanendo ucciso sul colpo. La vittima è Giuseppe Cavattella, 45 anni, residente a Fonte Nuova, un Comune della provincia di Roma. Il tragico incidente è avvenuto ieri poco dopo le 14 in località Comignano, in via Civita Farnese, la strada che collega con il santuario della Madonna della Civita. Un'arteria molto frequentata nei weekend e nei giorni festivi da gruppi di motociclisti provenienti anche da fuori regione, che su quei tratti a dislivelli sfogano la loro passione per le due ruote.

Giuseppe Cavattella era in compagna di alcuni amici appassionati come lui di corse in moto e stava scendendo ieri, in sella alla sua Suzuki, in direzione dell'abitato di Itri, quando, per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della stazione di Itri, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo che, sbandando sulla destra, si è schiantato con violenza contro il guard-rail. Un urto fatale per il 45enne centauro romano, rimasto esanime a terra. Inutili i tentativi di rianimarlo effettuati dagli operatori sanitari del 118, intervenuti sul luogo dell'incidente con un'ambulanza. Il decesso è stato istantaneo.

Al vaglio dei carabinieri, intervenuti insieme con gli agenti della polizia municipale, la dinamica del sinistro, non il primo che avviene sulle strade circostanti Itri, già teatro di una tragedia lo scorso anno. Straziante la scena della moglie e degli altri familiari del centauro di Fonte Nuova, sopraggiunti più tardi in località Comignano, dove la salma del povero motociclista era ancora sul selciato, coperta da un telo. La salma è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale di Formia, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

