Tragedia dell'ultimo dell'anno a Terracina: 22enne muore in un incidente

TERRACINA - Tragedia dell’ultimo dell’anno a Terracina dove, in un incidente stradale in località la Fiora, ha perso la vita un ragazzo di 22 anni.



Lo scontro, violentissimo, tra un’auto e uno scooter nel pomeriggio, in via Strada Sinistra, nei presso della chiesa della popolosa frazione.



Nonostante la corsa contro il tempo intentata dai sanitari del 118, il giovane che viaggiava sul mezzo a due ruote non ce l’ha fatta ed è deceduto poco dopo essere arrivato all’ospedale “Fiorini” di Terracina.



Illeso l’uomo al volante della vettura. La dinamica dello scontro è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Terracina coordinati dal capitano Francesco Vivona. © RIPRODUZIONE RISERVATA