Tragedia durante il trasloco: perde la vita a Fondi un operaio di 56 anni

Stava trasportando dei mobili quando, attorno alle 18 di questo pomeriggio, ha accusato un malore ed è deceduto: tragedia sulla Flacca, in località Torre Canneto a Fondi, quasi al confine con Terracina.



A perdere la vita un operaio di 56 anni di Latina, regolarmente assunto in una ditta di traslochi. L'uomo aveva appena caricato un divano quando si è accasciato a terra e ha perso i sensi. Immediati i soccorsi ma, all'arrivo dei sanitari del 118, per l'operaio non c'era più nulla da fare.



A chiarire le esatte cause del decesso sarà l'autopsia intanto i carabinieri della Tenenza di Fondi hanno classificato l'episodio come un non meglio identificato malore. © RIPRODUZIONE RISERVATA