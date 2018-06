Tragedia del Cane Lucky, annullata la manifestazione di domani. Il canile: «Ora adottate un cane»

di Giuseppe Baratta

La manifestazione, inizialmente prevista per domani (sabato) in zona Q5, in prossimità del punto dov'è stato rinvenuto il povero cane Lucky è stata annullata. "Non ci sarà nessun momento di commemorazione perché non ci sono i tempi per organizzarlo in sicurezza e rispettando le regole - fanno sapere i volontari del canile di Latina - Se qualcuno vuole realmente fare qualcosa di buono, ed è veramente motivato e innamorato degli animali, può venire presso il nostro canile e adottarne uno. Siamo sicuri che questo possa essere un vero e proprio atto d'amore".



LE INDAGINI - I volontari del canile di Latina precisano di aver "sporto una querela contro ignoti presso i Carabinieri della stazione di Fogliano a Latina (competenti per reati contro gli animali, ndr) e di aver accompagnato questa querela da una serie di segnalazioni dettagliate che corrispondevano a un nome e un cognome di una persona di Latina" saranno i militari incaricati a continuare a svolgere il loro ruolo proseguendo secondo quanto stabilito dalla legge.



CACCIA ALLE STREGHE - In questi giorni si è creato anche uno spiacevole elenco di potenziali colpevoli, il tutto amplificato dai social network, innescando una pericolosa caccia alle streghe. Sono state fatte numerose segnalazioni di persone (vagabondi, tossicodipendenti, extracomunitari, ecc) che non corrispondono alla persona che, stando alle segnalazioni, è stata indicata come l'autore del brutale gesto contro il povero cane Lucky. "Ci piace sottolineare che il colpevole è stato segnalato alle autorità competenti quindi non è il caso di continuare a tirare fuori nomi di potenziali colpevoli" chiariscono dal Canile.



ANCORA MALTRATTAMENTI - La tragedia di Lucky, che ha scosso la città in maniera notevole, ha portato alla luce anche altri problemi. "C'è una cosa importante che ci piace sottolineare, perché questo caso terribile di violenza e crudeltà ha portato alla luce altri fatti, probabilmente meno gravi, che però meritano la nostra attenzione - spiegano dal canile di Latina - Per questo motivo, sempre grazie alle segnalazioni dei cittadini, non intendiamo abbassare la guardia nei confronti di chi maltratta gli animali: serve una crescita culturale e una coscienza collettiva. Così nell'attesa che si faccia giustizia per Lucky, ora abbiamo acceso la luce anche su altre problematiche relative alla violenza sugli animali".

Venerd├Č 22 Giugno 2018



