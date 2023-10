Tragedia a Campoleone, una persona muore investita da un treno

Lunedì 30 Ottobre 2023, 14:47







Tragedia questa mattina verso le 11 alla stazione ferroviaria di Campoleone dove una persona è stata investita mortalmente da un treno in corsa. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe un uomo. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri, il 118, un'auto medica ed i vigili del fuoco. Completamente paralizzato il traffico ferroviario, con diversi treni sia della Roma-Nettuno che della Roma-Napoli cancellati. Pesantissimi i disagi per i pendolari che hanno dovuto affidarsi ai pullman sostitutivi o ai pochi taxi disponibili. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica di quello che, dai primi rilievi, appare un suicidio. Sconosciuta ancora l'identità della vittima.