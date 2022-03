Tragedia a Terracina, uomo muore folgorato. L'ipotesi: stava rubando dei cavi

Tragedia questo pomeriggio a Terracina. Un uomo è morto folgorato in località La Fiora, lungo la vecchia linea ferroviaria in disuso dal 2013. Sul posto si sono portati dopo l'allarme i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Terracina. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe rismasto ucciso mentre tentava di asportare dei cavi elettrici, pensando evidentemente che non fossero più alimentati. La Procura di Latina ha aperto una inchiesta.