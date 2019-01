Traffico illecito di rifiuti e associazione a delinquere: arresti e sequestri in tre province

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sta interessando tre province, Roma, Latina e Rieti, l'ultima maxi operazione dei carabinieri forestali e dei militari della sezione polizia giudiziaria della procura della Capitale sul traffico illecito di rifiuti.Su disposizione della Dda, gli uomini dell'Arma stanno eseguendo in queste ore ben 30 misure cautelari: 6 in carcere, 9 ai domiciliari, 3 obblighi di presentazione quotidiana in caserma e 12 divieti di dimora nel territorio della provincia di Roma.In totale sono 57 gli indagati a vario titolo per traffico illecito di rifiuti, associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio, ricettazione di veicoli, truffa in danno delle assicurazioni, simulazione di reato e favoreggiamento personale.Nel corso della stessa operazione è scattato anche il sequestro preventivo di ben 25 autocarri utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti e di un impianto di autodemolizione.L'operazione è stata denominata Tellus, dal nome della divinità romana della Terra, a rimarcare l’impegno dell'Arma a difesa dell’ambiente.L'indagine, riferisce la nota dei carabinieri, è nata da una serie di controlli finalizzati al contrasto dei roghi tossici, conseguenti alla gestione illecita di rifiuti, operata prevalentemente da soggetti di etnia rom in concorso con i titolari di alcune aziende di recupero, che ne ricevevano le sole componenti di valore (es. rame, bronzo, ottone).