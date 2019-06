Traffico di rifiuti, perquisizioni e sequestri a Latina

E' in corso dalle prime ore della mattina una operazione congiunta di carabinieri e polizia per traffico di rifiuti, discarica abusiva e grave danno ambientale, con numerosi sequestri e perquisizioni tra Latina, Frosinone, Roma e Napoli. Oltre cento uomini dei carabinieri forestali e della polizia stradale sono coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma.

I particolari dell'operazione "Smoking fields" verranno illustrati in una conferenza stampa alle 11 presso gli uffici della Procura di Roma. Ultimo aggiornamento: 07:49