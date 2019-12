Tradizionale appuntamento alle Poste con le lettere a Babbo Natale e i desideri dei bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Classico appuntamento con le "letterine di Babbo Natale" alle Poste centrali di Latina. Nell'ufficio di Piazza dei Bonificatori si sono ritrovati oltre 60 alunni delle classi terze della scuola primaria “Oddino Montiani”. Durante l’incontro i bambini hanno letto le loro letterine imbucandole poi nella cassetta postale “natalizia” da dove sono state raccolte dai “postini di Babbo Natale” per consegnarle direttamente al loro speciale e generoso destinatario che risponderà personalmente a ciascun bambino.«Caro Babbo Natale - scrive Gaia - tu per me sei la persona più gentile del mondo. Vorrei chiederti di far guarire mio fratello». Gea invece dice «sono una brava figlia e sorella, vado bene a scuola e non salto mai le lezioni di ritmica. Forse sono un po’ chiacchierona però cerco di parlare durante l’intervallo. Ho tante amiche simpatiche e quindi è difficile resistere. desidero tanto una tv per la mia camera così la guardo la domenica mattina. Vorrei una borsetta rosa per metterci le cuffiette per la musica. Se non c’è rosa va bene anche un altro colore. Sei sempre tanto buono con me. Ti lascio anche quest’anno un biscotto e il latte di mandorla, una carota per le renne. Non te ne metto tante perché mamma si arrabbia».Matteo augura al caro Vecchio con la barba bianca buona fortuna per il lungo viaggio intorno al mondo e si appella chiedendo di poter rivedere, insieme a Mattia, i nonni che sono volati in cielo. Oltre ai bambini che hanno partecipato all’evento, tutti i bambini della provincia di Latina potranno ricevere la risposta di Babbo Natale semplicemente imbucando la letterina, che non ha bisogno di affrancatura e che può essere spedita utilizzando una qualsiasi delle classiche cassette di impostazione, ricordandosi di riportare il proprio indirizzo.Oltre che alle parole di Babbo Natale, le lettere di risposta conterranno anche l’invito per tutti i bimbi che spediranno la cartolina a partecipare a una vera e propria “missione”: il villaggio di Santa Klaus è stato messo a soqquadro e solo con l’aiuto dei bimbi gli elfi saranno in grado di sistemarlo. Questo sarà possibile scaricando l’app “I piccoli aiutanti del villaggio”, su Google Play e Apple Store, attraverso la quale i più piccoli potranno divertirsi contribuendo al raggiungimento di questo obiettivo.