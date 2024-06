Totti a pranzo a Terracina, una tifosa di 11 anni lo rincorre per un selfie: «Grazie Capitano, mi hanno rubato la tua maglietta autografata»

Francesco Totti ha scelto la sua amata Terracina per il pranzo domenicale insieme a Noemi e ad altri amici, all'hostaria del Vicoletto, dove è ormai di casa da anni. All'uscita, come al solito, alcuni fan lo attendevano per un selfie. Stavolta il Capitano, simbolo e leggenda della Roma, andava un po' di fretta e stava cercando di raggiungere rapidamente l'auto già pronta per la "fuga" verso la Capitale.

A seguirlo c'era anche la piccola Giulia, 11 anni supertifosa giallorossa, che non si è persa d'animo: «Capitano per favore, i ladri sono entrati in casa e mi hanno rubato la tua maglietta autografata, facciamo un selfie insieme, ti prego!». Quando Totti ha sentito la disavventura di Giulia non ci ha pensato nemmeno un secondo e si è fermato per scattare la foto di rito con lei e altri ragazzi pronti con il telefonino in mano. Poi via in auto per tornare a Roma.