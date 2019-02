«Torno in Irlanda, Fondi è una tentazione per chi consuma droga»: il giudice lo scarcera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FONDI - Aveva bisogno di sfogarsi, ha detto al giudice, dopo un mix di alcol e droga non ricorda più quasi nulla ma, ora che è tornato in sé, ha urgente bisogno di rientrare in Irlanda per riprendere la sua attività lavorativa di pizzaiolo, lontano da tentazioni e amicizie sbagliate.Ha dell'incredibile l'epilogo del raid che la notte tra il 27 e il 28 gennaio ha distrutto il bar “Ariston”, in pieno centro a Fondi. A poche ore dall'irruzione il giudice ha infatti convalidato l'arresto del 39enne, un fondano con diversi precedenti da qualche tempo residente all'estero ma, a distanza di qualche altro giorno, è stata accolta l'istanza di scarcerazione presentata dall'avvocato Enzo Biasillo.Il legale ha infatti dimostrato come l'uomo si fosse trasferito in Irlanda proprio per allontanarsi da amicizie sbagliate e come fosse ricaduto nel tunnel della droga non appena arrivato a Fondi per fare visita ai genitori.Con un biglietto di ritorno già prenotato per il 6 febbraio, il legale ha in sostanza sostenuto che la partenza del suo assistito avrebbe reso impossibile la reiterazione del reato.Motivazioni ritenute più che valide dal giudice Francesco Valentini il quale, alla fine, ha accolto l'istanza scarcerando il 39enne, ai domiciliari fino a ieri mattina.Giusto il tempo di fare le valigie perché, domani, il fondano sarà già in Irlanda per riprendere la sua attività lavorativa nonché la retta via.