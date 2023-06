A Latina tornano le Goliardiadi. Alle 9.30 di sabato andrà in scena allo Scivosplash la nuova edizione della manifestazione sportiva benefica organizzata da Cuore del Volley, con il patrocinio del Comune e dell'Osservatorio per lo Sport e per il Turismo Sportivo: dopo anni di beneficenza a livello nazionale, inoltre, per la prima volta tutti i fondi raccolti verranno donati a un'associazione del territorio, vale a dire la LatinAutismo. «La finalità è sempre quella del divertimento, della beneficenza e dell'inclusione» spiega Vincenzo Annarumma, presidente dell'associazione Cuore del Volley: «Soprattutto quest'anno, dato che la onlus a cui doneremo i proventi della kermesse è la LatinAutismo, la quale fa proprio dell'inclusione uno dei suoi elementi fondamentali. Per questo a sfidarsi saranno dieci squadre composte da ragazzi di 12 e 13 anni, ma anche da adulti di 60 e 65: tra di loro ragazzi speciali e non, senza alcuna barriera, pronti a competere in dieci giochi divertenti e goliardici, di cui cinque si avvarranno delle piscine dello Scivosplash che ha messo a disposizione la struttura in maniera completamente gratuita e altre cinque del prato».