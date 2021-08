Torna "Puntini", il festival di spettacoli per bambini si fa in tre

Mercoledì 18 Agosto 2021, 10:54 - Ultimo aggiornamento: 10:57

Torna anche l'appuntamento con Puntini Fest, il festival interamente dedicato ai bambini, ideato e organizzato da Matutateatro. Dopo il successo degli anni passati, in cui il festival si è tenuto a Sezze, alla sua terza edizione Puntini Fest si fa in tre e prevede in totale nove giorni di eventi nei centri storici di Bassiano, Priverno e Sezze per tre fine settimana consecutivi a partire dal 20 agosto.

Un programma con spettacoli teatrali, letture, cinema, laboratori artistici, presentazioni di libri, mostre, esplorazioni e giochi: Puntini Fest vuole offrire tanti eventi a bambini e ragazzi, alle loro famiglie e in generale a tutta la cittadinanza, con l’intento di mettere le bambine e i bambini al centro della comunità.

«Siamo felici di poter ripetere e ampliare l'esperienza di Puntini Fest dopo il successo delle passate edizioni - spiegano Julia Borretti e Titta Ceccano, direttori artistici di Matutateatro e del festival -. Grazie alla qualità artistica degli eventi che proponiamo, quest’anno il festival ha ottenuto anche il sostegno del Ministero della Cultura, un riconoscimento molto importante per il nostro lavoro. Ringraziamo le amministrazioni dei comuni che ci ospitano e la Compagnia dei Lepini che crede nel nostro progetto e lo sostiene, inserendolo in una più ampia progettazione che sta portando avanti da tempo, quella della Città dei Bambini».

Per partecipare agli eventi del festival è obbligatoria la prenotazione ai numeri 3286115020 – 3291099630. Biglietto d'ingresso agli spettacoli teatrali € 3. Ingresso libero a tutti gli altri eventi.