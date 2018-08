Torna "Ponza in tavola", alla riscoperta dei piatti e delle tradizioni borboniche

Torna sabato 18 agosto sul piazzale di Giancos l'appuntamto con "Ponza in tavola", l’evento dedicato alle tradizioni isolane legate alla cultura del cibo e delle materie prime alimentari caratteristiche dei primi colonizzatori borbonici della metà del 1700. L’iniziativa è organizzata dall'associazione Cala Felci ed è giunta alla quarta edizione.



Sono state recuperate le ricette delle antiche specialità culinarie dell’isola e sulla piazza saranno allestiti degli stand che ricordano da vicino le "bancarelle" di quel periodo, dove le massaie, i ristoranti, le trattorie locali, i produttori di vino e di altri prodotti tipici, tutti rigorosamente in costume d’epoca, proporranno le specialtà enogastronomiche di Ponza. Allo scopo di ricreare al meglio possibile l’ambientazione dell’epoca, per acquistare i vari prodotti, si userà una riproduzione cartacea del Tornese, moneta in uso al tempo. Figuranti in costume contribuiranno a ricreare l’atmosfera dei primi coloni.



In tema con lo spirito dei primi coloni dell’isola, nell’ambito della serata, ci sarà anche la cerimonia di consegna del "Ponziano benemerito" che premia quei ponzesi e ventotenesi, che – amando profondamente queste isole e la loro gente – hanno contribuito a dare lustro e a migliorare la qualità della vita degli isolani.





Giovedì 16 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:18



