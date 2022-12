Torna il mercatino di beneficienza dell'istituto "Madre Giulia Salzano"

Dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, torna il tradizionale appuntamento con il mercatino di beneficienza dell’istituto scolastico “Madre Giulia Salzano” in piazza Paolo VI a Latina. Due giornate, oggi e domani, dedicate ad iniziative benefiche promosse dalla scuola dell’infanzia e primaria gestita dalle suore del Sacro Cuore.

I giovani alunni e i loro genitori propongono ai visitatori articoli natalizi e assaggi di cibo etnico: tante belle idee per i regali natalizi e, soprattutto, per dare un piccolo ma prezioso contributo a importanti progetti. Il ricavato della vendita, infatti, finanzierà alcuni progetti missionari. In particolare, quest’anno, sarà devoluto a favore della missione “Indonesiana di Ruteng”, dove le suore assistono bambini orfani o in situazione di disagio socio-economico e sostengono le loro famiglie con aiuti mirati.

Per tutti coloro che vogliono partecipare al mercatino, l’appuntamento è oggi fino alle 19 e domani dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.