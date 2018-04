Torna la "Giornata del sorriso" grazie all'associazione "Alessia e i suoi angeli"

Anche quest’anno ritorna La "Giornata del sorriso", promossa dall’associazione onlus “Alessia e i suoi angeli” e torna la possibilità di una visita odontoiatrica e pediatrica gratuita per i bambini



Per la VII edizione dell'iniziativa saranno effettuate, nel pomeriggio, anche visite pediatriche di screening su ipertensione, obesità e patologie autoimmuni per i più piccoli, completamente gratuite. L'appuntamento è presso il centro "Latina Fiori" il 19 e 20 aprile, mattino 9-13 (riservato ai bambini delle scuole primarie) e pomeriggio 15 -19 (accesso libero a tutti i bimbi)



L'associazione "Alessia e i suoi Angeli" ricorda la bambina morta a soli 18 mesi, il 19 ottobre 2007, a seguito di una meningite fulminante. Da allora i genitori, Alessandro e Amelia, insieme a un gruppo di volontari, hanno avviato una serie di iniziative all’insegna della solidarietà «allo scopo di dare sostegno, con aiuti concreti, la dove esistono contesti di degrado, di malattia ed abbandono che mettono a rischio la vita dei bambini»

