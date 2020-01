Torna l'appuntamento scientifico sulla biodiversità dei Lepini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' in programma sabato 25 Gennaio , nella sala dell’Auditorium Ex Infermeria dell’Abbazia di Fossanova, il VI convegno annuale sulla Biodiversità nei Monti Lepini. L'iniziativa è organizzata dalla Compagnia dei Lepini ed il Comune di Priverno, con il patrocinio della Regione Lazio e con la collaborazione dell’università di Roma “Sapienza”, delle case editrici “Belvedere” e Discoverplaces.travelAnche in questa edizione, la giornata si dividerà in momenti che alterneranno ad un’autorevole divulgazione scientifica, dei momenti di approfondimento, nel segno della tutela e dello sviluppo del territorio dei Monti Lepini e all'interno di una prospettiva condivisa dalle comunità che lo abitano.Il convegno avrà inizio alle 9.30 e si concluderà alle 17. Il programma può essere consultato qui