Torna il pellegrinaggio da Latina alla casa del martirio di Santa Maria Goretti

Il territorio pontino si prepara a festeggiare santa Maria Goretti, patrona di Latina e dell’Agro pontino. La ricorrenza è il 6 luglio e sabato 7, come ormai è tradizione, si terrà il tradizionale Pellegrinaggio diocesano notturno alla Casa del martirio a Le Ferriere, ormai giunto alla 24ma edizione.



Un particolare lavoro preparatorio sul tema di questa esperienza è stato portato avanti dal gruppo coordinato da don Paolo Lucconi, delegato del Vescovo per il pellegrinaggio. Le figure di santa Maria Goretti e del suo uccisore redento Alessandro Serenelli saranno “lette” alla luce della prossima Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale» (3-28 ottobre 2018).



Quest’anno si partirà alle 23 dalla chiesa di San Matteo, in via Nascosa 1975 a Latina (non più da Borgo Piave). Da qui il pellegrinaggio si snoderà per via Nascosa, via Cerreto la Croce e via del Crocifisso fino a Borgo Santa Maria (prima sosta); poi, per via Macchia Grande, via della Speranza fino a Borgo Bainsizza (seconda tappa); per la Strada del Bosco, via Monfalcone fino a Borgo Montello (terza tappa) infine, per via Le Ferriere l’arrivo alla Casa del Martirio di Santa Maria Goretti, dove alle 6 il vescovo Mariano Crociata - che al suo arrivo in Diocesi fece proprio lì il suo primo ingresso - presiederà la Messa.

Marted├Č 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:32



© RIPRODUZIONE RISERVATA