Torna l'escursione di Natale sul promontorio del Circeo

Dopo il successo delle scorse edizioni torna la grande escursione di Natale con il brindisi sul picco del monte Circeo.

Appuntamento alle ore 8 del 25 dicembre presso Torre Paola, da dove poi inizierà la lunga passeggiata che culminerà con l'arrivo della comitiva a quota 541 metri. Un'esperienza a dir poco emozionante con uno scopo nobile, visto che per l'occasione verrà organizzata una raccolta fondi per sostenere la AVO, associazione che opera negli ospedali di Fondi e di Terracina. Motivo in più per non mancare, come da tradizione vestiti da Babbo Natale.