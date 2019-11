Topi alla Goldoni di Latina: arrivano i Nas, scuola verso la chiusura

Precipita la situazione alla Goldoni, la scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo Giuliano dove da settimane i genitori protestano per la presenza di topi nelle classi. Malgrado vari interventi di derattizzazione il problema è tutt'altro che risolto. Questa mattina contestualmente a una riunione convocata ad hoc sono arrivati i carabinieri dei Nas. A quanto risulta sono stati trovati due topi morti e numerose tracce di escrementi di topo e ne è stata data comunicazione al Comune sta preparando un'ordinanza di chiusura della scuola e di sospensione delle attività. Al momento non si sa per quanti giorni verrà disposta la chiusura, la scuola si è semplicemente limitata a sospendere le attività odierne, mensa compresa, confidando nel fatto che da oggi a lunedì il problema possa essere risolto. Ultimo aggiornamento: 15:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA