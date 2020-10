Per la partita tra Top Volley e Padova in programma domenica pomeriggio (ore 18) al Palazzetto dello Sport di Cisterna, la prima interna del campionato di SuperLega, saranno ammessi duecento spettatori.

Per riuscire ad accaparrarsi il biglietto (costo 15 euro) sarà necessario collegarsi al sito www.top-volley.it/tickets, seguire le indicazioni e conoscere le informazioni necessarie.

Chi riuscirà ad ottenere il biglietto, dovrà presentarsi ai cancelli del Palazzetto dello Sport di viale delle Province a Cisterna in anticipo e per questo i cancelli saranno aperti alle 16,30 e accedere al triage seguendo le indicazioni.

E’ bene misurare a casa la propria temperatura corporea, perché se all’ingresso dovesse risultare superiore ai 37,5 gradi si verrebbe respinti. In ogni caso si dovrà scaricare, sempre dal sito della Top Volley l’autocertificazione da compilare e consegnare all’ingresso.

All’interno del Palazzetto si avrà un posto assegnato e sarà necessario indossare sempre la mascherina. Bisognerà mantenere le distanze e non muoversi dal proprio posto segnalando al personale eventuali necessità di spostarsi.E’ vietato introdurre nel palazzetto bandiere o striscioni.

A fine gara non sarà consentito il tradizionale incontro con gli atleti che non potranno essere avvicinati e si dovrà defluire seguendo i percorsi in maniera ordinata evitando assembramenti.

