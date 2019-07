Top Volley Latina, completato l'organico Milan Peslac è il secondo palleggiatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche l’ultimo tassello è andato al suo posto. Laha completato il roster della squadra per il prossimo campionato di Superlega, ingaggiando il secondo palleggiatore.Il nuovo arrivato è, 21 anni, un metro e 96 centimetri, serbo di nascita ma italiano di passaporto, nella passata stagione al Tuscania (A2). Cresciuto nel vivaio di Padova, Peslac ha giocato in Superlega con la squadra veneta e con Monza.“Un ragazzo che può trovare una sua dimensione in questo campionato e che ha voglia di mettersi in discussione e crescere tecnicamente - dice di lui coach- Ha l’età giusta per farlo e ha dimostrato interesse di lavorare sui fondamentali di cui ha bisogno Milan è un ‘talentino’, ha iniziato la sua carriera da schiacciatore prima di passare in regia, batte in salto, ha un muro discreto ed è molto fisico. Ci sono cose su cui dovrà migliorarsi, ma per i palleggiatori questi sono percorsi molto lunghi”.Con l’ultimo ingaggio la nuova Top Volley Latina risulta così definitivamente composta: palleggiatori il riconfermatoe il serbo Milan Peslac; opposti: il francesepiù volte convocato con la nazionale d’Oltralpe e il giovane; schiacciatori:nazionale olandese,nazionale argentino, il tedesco, il giovane pontino; centrali:ormai un pilastro della squadra pontina,un ragazzone di due metri anche lui nel giro della nazionale canadese e il laziale di Tarquinia; liberi:e il giovane“Mi piace la squadra che Latina ha allestito - ha detto Milan Peslac - Le mie aspettative sono molto alte e a livello personale sono molto contento di questa opportunità. Sono pronto a dare il mio contributo alla squadra nei momenti in cui ci sarà bisogno e, allo stesso tempo, voglio continuare a migliorarmi. Da Daniele Sottile potrò imparare molto. Iniziamo il campionato con l’obiettivo salvezza, ma sappiamo già che la stagione sarà molto impegnativa e che ogni domenica sarà una battaglia. Le squadre sono tutte lì e tutte molto competitive”.