Top Volley, il ds Grande: «Stiamo allestendo la nuova squadra. Salvezza obiettivo primario»

LATINA - Malgrado il campionato di Superlega stia ancora vivendo i momenti più entusiasmanti con le gare finali per l’assegnazione dello scudetto tra Sir Perugia e Lube Civitanova, il mercato è in piena attività con le società di vertice impegnate a contendersi i “pezzi da novanta” e le altre a contrattare con i procuratori, veri manovratori dell’enorme puzzle che consentirà di comporre alla fine i roster delle squadre che parteciperanno al 75° Campionato di Superlega 2019/2020.Al momento la Top Volley può contare sul riconfermato regista Daniele Sottile, sul martello Moritz Karlitzek, sul centrale Andrea Rossi e sul libero Domenico Cavaccini. In arrivo (manca l’ufficializzazione) l’opposto della nazionale francese Jean Patry, e il centrale canadese Szwarc. Coach Lorenzo Tubertini insieme al ds Candido Grande sono sulle tracce di uno schiacciatore di fascia alta da affiancare al tedesco e, forse, all’argentino Ezequiel Palacios che ha disputato un’ottima stagione e con il quale ci sarebbe in corso una trattativa per la sua riconferma. Ma la società non si sbilancia.“Stiamo lavorando per allestire una squadra che possa portare avanti il nostro progetto che, come sempre ci obbliga a dare un occhio al budget e un altro alla parte tecnica. E’ evidente, di conseguenza, che i profili che stiamo valutando devono rispondere per forza di cose ai nostri criteri, consapevoli che non sarà una stagione facile, così come non lo è stata la precedente in cui abbiamo centrato con largo anticipo l’obiettivo salvezza” spiega Candido Grande, il direttore sportivo della Top Volley.“Ci siamo mossi con grande anticipo rispetto agli anni precedenti - aggiunge il ds - e il primo passo è stato il rinnovo del contratto con coach Tubertini insieme al quale ci stiamo confrontando e valutando le varie possibili opzioni. Per forza di cose dobbiamo porci l’obiettivo salvezza come prioritario perché è evidente che non si può competere con le prime della Superlega che possono contare su budget che non si possono paragonare nemmeno lontanamente al nostro. Stiamo completando l’organico con l’obiettivo di portare a Latina giocatori che abbiano voglia di mettersi a disposizione e, perché no, in mostra. Lavoriamo per far emozionare il pubblico e speriamo che continui a seguirci sempre più numeroso, appassionandosi a noi che siamo chiamati a cimentarci nel campionato più difficile al mondo. In quest’ottica ci piacerebbe che l’imprenditoria locale potesse sostenere sempre di più il nostro progetto. Dalla scorsa stagione giochiamo in un nuovo palazzetto dello sport a Cisterna di Latina e sarebbe bello che il tessuto economico della zona potesse in un certo senso adottare la nostra realtà che fa parte e rappresenta da decenni di questo territorio ad alti livelli”.