Top Volley sconfitta al tie break, occasione sciupata

Padova molto amara per la Top Volley Cisterna che dopo due set vinti a mani basse non riesce a contenere la grande voglia di riscatto dei veneti che risorgono dalle proprie ceneri e costringono alla resa i ragazzi di Fabio Soli.

E' finita con un 3-2 sul quale c'è molto da recriminare, soprattutto per la brusca inversione di tendenza che la partita ha preso dopo un avvio che sembrava indirizzarla verso una facile conquista dei tre punti da parte della Top Volley. Così non stato per merito di Padova che ha saputo tener duro, giocando una pallavolo lineare ed efficace in tutti i fondamentali che ha spiazzato Baranowicz e compagni. In vantaggio di due set a zero la Top Volley ha perso grinta e lucidità e si è vista sfilare di mano con destrezza un match che forse riteneva di aver già in tasca. In campo coach Fabio Soli ha schierato Baranowicz in regia, Dirlic opposto, Zingel e Rossi centrali, Kaliberda e Sedlacek di banda e Catania libero. Cuttini in avvio ha preferito Saitta al palleggio, Petkovic opposto, Canella e Crosato centrali, Takahashi e Desmet di banda e Zenger libero. Primo set con Cisterna che riceve bene e parte forte. Baranowicz con palla in mano fa quello che vuole e Padova subisce gli attacchi di centrali e bande, il muro funziona alla grande e con un parziale di 6-1 e tre punti di Sedlacek la Top chiude sul 25-17.

Secondo parziale sempre con i pontini in vantaggio. Padova cerca di tenere il passo ma un turno in battuta di Baranowicz (un ace) consente a Cisterna un primo strappo. Sul 19-17 coach Soli manda in battuta Gutierrez e il cubano infila tre ace e scompiglia la ricezione patavina. A firmare il finale è Rossi con un pallonetto che beffa il muro avversario e chiude sul 25-19. Il terzo set si apre con un beneaugurante ace di Baranowicz ma ben presto i pontini si accorgono che la musica è cambiata. Coach Cuttini inserisce Asparuhov al posto di Desmet e Volpato per Canella e Padova si risveglia. Il muro fino a quel punto inesistente si alza implacabile sugli attacchi delle bande pontine che Soli sostituisce nel tentativo di ritrovare ritmo e grinta. Il set è combattutissimo punto a punto ma nel finale Asparuhov la fa da padrone e Gardini entrato in battuta porta avanti Padova che conquista il set con un errore di Dirlic. Partita riaperta e Padova ci crede. I battitori, da Petkovic ad Asparuhov picchiano duro e la Top Volley non riesce a trovare il gusto ritmo per contenere un avversario che è spinto dalla disperazione di trovare punti. Padova allunga di cinque lunghezze e gestisce bene il vantaggio fino al 25-20. Nel tie break i veneti premono e Cisterna subisce (9-6) e recupera (9-9) ma poi è Gardini dai nove metri e fare la differenza. Sul 12-9 non bastano Rossi e Dirlic a consentire a Cisterna di riprendere in mano il set che finisce 15-12 per Padova. «Abbiamo perso un'occasione per restare agganciati alla pattuglia che lotta per i play-off ha commentato Fabio Soli - merito di Padova che ha avuto un grande cuore».