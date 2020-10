© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esordio casalingo nel campionato di SuperLega per la Top Volley Cisterna che oggi pomeriggio (18,05) contro Padova tenterà di smuovere la classifica, ancora ferma dopo la sconfitta subita a Milano nella partita di avvio. Con l'occasione torna al palazzetto di via delle Province anche il pubblico, seppure limitatamente ai 200 spettatori che sono riusciti ad accaparrarsi i biglietto.Coach Tubertini ha avuto una settimana di tempo per lavorare sul suo gruppo dopo la sconfitta di domenica scorsa a Milano, e prepararlo al match odierno contro Padova che già nella partita di Coppa Italia si era imposta su Cisterna al tie break, eliminandola dal torneo. Negli ottavi la Top era partita con una secca vittoria su Piacenza, per poi mostrare un volto diverso nelle successive partite. È mancato quel gioco di squadra che era stato il motore della gara di esordio. In particolare a Milano la squadra si è espressa a corrente alternata con qualche errore di troppo nelle fasi cruciali e ha ceduto ai lombardi il secondo set in un finale disastroso sprecando il consistente vantaggio (+7) accumulato.Probabilmente Tubertini dovrà rinunciare ancora una volta all'opposto titolare Giulio Sabbi, per i postumi di un infortunio rimediato in allenamento. Ma non è questa la sola incognita per quel che riguarda il sestetto titolare che in queste prime partite non è stato ancora definito, avendo Tubertini fatto ricorso praticamente a tutti i suoi uomini. Dunque Sottile o Seganov in regia, Onwelo opposto; Randazzo, Tillie e Cavuto di banda; Szwarc, Rossi e Krick centrali e Cavaccini libero. Definito il sestetto della Kioene che, come Cisterna, è alla ricerca dei primi punti per smuovere la classifica. Il tecnico Jacopo Cuttini partirà con Shoji in regia, Stern opposto, Volpato e Vitelli centrali, Milan e Wlodarczyk di banda e Danani libero.«Con Padova potremo riabbracciare parte del nostro pubblico, - dice Mimmo Cavaccini - Un po' di calore potrà esserci di aiuto in una gara che riteniamo alla nostra portata se saremo bravi a scrollarci di dosso i timori accumulati in questa fase di esordio e giocare a mente aperta. Credo che siamo pronti per offrire una grande prestazione contro una squadra tenace».La partita inizierà alle 18,05 e sarà trasmessa in diretta su Rai Sport. I 200 titolari del biglietto dovranno presentarsi in anticipo (i cancelli apriranno alle 16,30), indossare rigorosamente la mascherina e seguire le indicazioni imposte dal protocollo anti-Covid.