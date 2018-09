Tiziano Ferro scrive un brano per Bocelli con Ed Sheeran

Ultimo aggiornamento: 12:32

«Ho scritto una canzone con Ed Sheeran! Un sogno! Ho realizzato un sogno. Scrivere una canzone insieme ad Ed Sheeran e farlo per l'immenso Andrea Bocelli è stata un'esperienza che ha rinnovato e rinvigorito il mio amore per la musica. I sogni si realizzano, non smettete mai di sognare». Lo ha scritto Tiziano Ferro ieri, nel primissimo pomeriggio, sulla sua pagina Facebook, un post carico di entusiasmo. Del resto il progetto con Andrea Bocelli e Ed Sheeran è un lavoro entusiasmante e il brano scritto da Tiziano Ferro (le parole) e dal rosso cantautore di Halifax autore della musica insieme al fratello Matthew, è considerato la perla dell'album.“Sì”, l'ultimo lavoro di Bocelli, ospita musicisti illustri, oltre alla coppia che ha scritto Amo soltanto te, anche Dua Lipa, Josh Groban, Aida Garifullina (star mondiale della lirica) e le note del prezioso pianoforte di Raphael Gualazzi. L'album è in uscita in tutto il mondo il 26 ottobre. Un disco ricchissimo che contiene anche un emozionante duetto con Matteo Bocelli. Il figlio ventenne del tenore, al suo debutto discografico mondiale, canta con il padre Fall On Me, una canzone toccante sul legame tra genitore e figlio. Il nuovo lavoro discografico è il primo di inediti a distanza di 14 anni dall'uscita di Andrea (2004).