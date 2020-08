Tiziano Ferro: «Con i soldi di Sanremo ecco l'auto per i volontari di Latina»

Un gesto per la sua Latina, un regalo per chi lavora tutti i giorni in aiuto della comunità. Tiziano Ferro sceglie Facebook per un annuncio da condividere: «Tiziano Ferro: «Non riesco ad essere nella mia Latina quanto vorrei, ma mi piace pensare che ci sia anche una mia “goccia” in quel mare di amore e di bene che AVIS Comunale Latina genera ogni giorno. Questa è la vettura che abbiamo potuto acquistare con la quota del cachet di Sanremo 2020 che ho destinato ad Avis. E di nuovo: Non ho meriti, ma posso alzare un po’ la voce. E lo faccio anche oggi per ricordarvi che donare il sangue cambia le vite e questi eroi con la "E" maiuscola ve lo sapranno raccontare. AVIS Nazionale - Associazione Volontari Italiani Sangue OdV»

