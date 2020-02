Tiziano Ferro ringrazia Latina: «Casa è dove cuore risiede. Orgoglioso latinense»

«Casa è dove il cuore risiede. Famiglia è dove fiorisce l’amore. Alla mia città, e alla mia gente. Grazie per l’abbraccio enorme. Orgoglioso latinense». Con questo posto e con una foto scattata sulla panchina del Parco Falcone Borsellino dove da ragazzo ha composto Perdono, Tiziano Ferro ha voluto ringraziare la città dove è nato e cresciuto per l'affetto che gli è stato dimostrato nei giorni scorsi durante le riprese del docufilm che uscirà a giugno su Amazon Video e che sono coincise con la festa in famgilia per i suoi 40 anni che la popstar ha organizzato nella sua nuova casa di Latina. Stesso post su Fb, ma con 4 fotografie, una delle quali scattata in piazza del Popolo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA